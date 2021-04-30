Son dakika... İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahne çöktü: 38 ölü 150'den fazla yaralı
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Son dakika... İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahne çöktü: 38 ölü 150'den fazla yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberleri: İSRAİL'in kuzeyinde, Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutladığı alanda sahne çöktü.

İSRAİL'in kuzeyinde, Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutladığı alanda sahne çöktü. Olay sonrası ilk belirlemelere göre, 38 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'de Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahne çöktü. Meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre, 38 kişinin öldü, 150'den fazla kişinin yaralandı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, olayda yaklaşık 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ölü sayısının artmasının beklendiği ifade edildi. Bölgeye durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterleri ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Binlerce kişi olay yerine toplandı.

Son dakika... İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahne çöktü: 38 ölü 150'den fazla yaralı
Son dakika... İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahne çöktü: 38 ölü 150'den fazla yaralı
Son dakika... İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahne çöktü: 38 ölü 150'den fazla yaralı
Son dakika... İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahne çöktü: 38 ölü 150'den fazla yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü
İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü
Son dakika haber: İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.
Son dakika haber: İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.
İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişi yaralandı
İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişi yaralandı
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