Son dakika... İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahne çöktü: 38 ölü 150'den fazla yaralı

Son dakika haberleri: İSRAİL'in kuzeyinde, Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutladığı alanda sahne çöktü.

İSRAİL'in kuzeyinde, Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutladığı alanda sahne çöktü. Olay sonrası ilk belirlemelere göre, 38 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'de Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahne çöktü. Meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre, 38 kişinin öldü, 150'den fazla kişinin yaralandı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, olayda yaklaşık 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ölü sayısının artmasının beklendiği ifade edildi. Bölgeye durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterleri ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Binlerce kişi olay yerine toplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı