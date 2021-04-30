İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişi yaralandı
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İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişi yaralandı

İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu 20'si ağır 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi.

Bunun üzerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, 20'si ağır 50 yaralının tedavi edildiği kaydedildi.

Bölgeye ayrıca durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterlerin de yönlendirildiği aktarıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, olaydan önce binlerce kişinin Yahudilere ait Lag BaOmer Bayramı'nı kutlamak için Meron Dağı'nda toplandığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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