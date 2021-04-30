İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında facia: 38 ölü, 103 yaralı
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İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında facia: 38 ölü, 103 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag B'Omer Bayramı kutlaması sırasında izdiham yaşandı. Yaşanan felakette ilk belirlemelere göre 38 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil servisi Magen David Adom'ın (MDA) Sözcüsü Zaki Heller yaptığı açıklamada, 20 yaralının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti.

MDA Genel Direktörü Eli Bin ise yaptığı açıklamada, yaralıların ambulanslar ve 6 helikopter ile Safed'deki Ziv Hastanesine, Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezi'ne, Hayfa'daki Rambam Hastanesine, Tiberya'daki Poriya Hastanesine ve Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Hastanesine sevk edildiğini aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk ederken, polis bölgeyi tahliye ederek güvenlik kordonu altına aldı. Kutlamaya on binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi'nin katıldığı tahmin ediliyor.

İsrail basınında yer alan bazı haberlerde ise, izdihamı kutlamalar sırasında çöken bir tribünün tetiklediği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "korkunç bir felaket" olarak nitelendirdi.

(İHA)

İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında facia: 38 ölü, 103 yaralı
İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında facia: 38 ölü, 103 yaralı
İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında facia: 38 ölü, 103 yaralı
İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında facia: 38 ölü, 103 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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