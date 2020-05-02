- İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı

- İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı İsrail'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

- İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı

TEL AVİV - İsrail'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İsrail'in Haşaron bölgesinde küçük bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kaza sonucu 50 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiği, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı açıklandı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA