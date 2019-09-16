İsrail'de kritik seçim: Netanyahu için ya tamam ya devam

İsrail'de kritik seçim: Netanyahu için ya tamam ya devam

İsrail'de halk, son 6 ay içerisinde ikinci kez erken genel seçim için sandığa gidecek. Seçimlerin favorisi mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu olsa da 13 yıllık kariyeri sona erebilir.

16.09.2019 15:30
İsrail'de kritik seçim: Netanyahu için ya tamam ya devam

İsrail'de halk, 17 Eylül Salı günü 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere erken seçim için bir kez daha sandığa gidiyor.


Ülkede 9 Nisan'da yapılan ve başa baş sona eren seçimin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın askerlik yasasındaki ısrarı nedeniyle koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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