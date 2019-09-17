İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmaya başladı.

17.09.2019 08:45
İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmaya başladı.


Ülkedeki 6 milyon 394 binden fazla seçmen 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gidiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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