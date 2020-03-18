İsrail'de Kovid-19 yasağına rağmen Ultra-Ortodokslara ait dini okullarda eğitim devam ediyor İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmesi zorunlu hale getirilirken, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin dini okullarının (Yeşiva) açık olması yeni bir tartışma başlattı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmesi zorunlu hale getirilirken, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin dini okullarının (Yeşiva) açık olması yeni bir tartışma başlattı.

Haaretz gazetesinde Anshel Pfeffer imzasıyla yayımlanan, "İsrail'in önde gelen hahamı Tevrat eğitiminin durmasının Kovid-19'dan daha tehlikeli olduğunu düşünüyor" başlıklı makalede, salgın nedeniyle alınan karara rağmen Yeşivalarda eğitime devam edilmesi eleştirildi.

ABD'de de yaşayan Ultra-Ortodoks Yahudilerin devletin gücünü kabul ettiği ve kurallara uyduğuna işaret edilen makalede İsrail'dekilerin ise özerkliklerini korumaya odaklandıkları ve Kovid-19 nedeniyle toplum sağlığını "tehlikeye atmayı" bile umursamadıkları ifade edildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm okullarda eğitime ara verildiğini hatırlatan yazar Pfeffer, bu talimata rağmen "yüzlerce" Yeşivanın açık olduğuna dikkati çekti.

Makalede ayrıca, İsrail'in önde gelen hahamlarından Chaim Kanievsky'ın, "Tevrat eğitimine bir gün bile olsa ara verilmesi, Kovid-19'dan daha çok Yahudilerin hatta dünyanın varlığını tehdit eder" görüşüne sahip olduğuna yer verildi.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk sahibi oldukları için sayıları giderek artıyor.

Kaynak: AA