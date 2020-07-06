İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak
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İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüplerinin aralarında yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılmasına karar verdi.

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak
06.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:24

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüplerinin aralarında yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılmasına karar verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında toplanan kabine, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında önerdiği tedbirleri görüştü.

Toplantının ardından, spor salonları, gece kulüpleri, yüzme havuzları ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan mekanların kapatılmasına karar verildi.

Toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısının düşürülmesi kararlaştırılırken, sinagog ve lokantalara ise 20 kişi sınırlaması getirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, kabine toplantısında Netanyahu ülkenin karantinaya "bir adım" uzakta olduğu uyarısını yaptı.

Salgında ikinci dalganın etkisine giren İsrail'de, virüs nedeniyle 332 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 30 bin 162'ye ulaştı.

İsrail'de mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Kaynak: AA

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