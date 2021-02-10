İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı
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İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı

10.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:06
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı

İsrail'de bir aydan uzun süren karantina ile aşılama sayesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakalarında son günlerde düşüş yaşanıyor.

İsrail'de bir aydan uzun süren karantina ile aşılama sayesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakalarında son günlerde düşüş yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 41 hastanın yaşamını yitirdiği, 6 bin 62 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yapılan 78 binden fazla testten yüzde 7,8'inin pozitif çıktığı ve bunun son 4 hafta içindeki en düşük oran olduğu ifade edildi.

Son verilerle birlikte 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 233'e, vaka sayısının da 706 bin 416'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 1020'sinin durumunun ağır olduğu, 630 bin 739 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İkinci doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyonu 220 bini geçti

Öte yandan İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar 3 milyon 607 bin 920 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 223 bin 906 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

İsrail yönetimi, vakalardaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'den başlayarak 7 Şubat'a kadar ülke genelinde karantina uygulamasına gitmişti.

19 Ocak'ta 10 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bu, ülkede ilk vakanın tespit edildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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