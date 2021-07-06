İsrail'de Kovid-19 vakaları Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle artmaya devam ediyor
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İsrail'de Kovid-19 vakaları Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle artmaya devam ediyor

İsrail'de Kovid-19 vakaları Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle artmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

İsrail'de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 501 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun İsrail'de 30 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Kovid-19 aşısı olan kişiler oluşturuyor.

Aktif vaka sayısı artıyor

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtildi.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 821'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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