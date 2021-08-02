İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
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İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 114 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 114 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aktif vaka sayısının 19 bin 436'ya yükseldiği, vakalardan 212'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana toplam vaka sayısı 877 bin 316'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 477'ye yükseldi.

Nüfusu 9 milyonu aşan İsrail, antivirüs aşısı alan çok sayıda kişiye rağmen ay başından bu yana enfeksiyon sayısında gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle İsrail makamları, kapalı alanlarda dahi kaldırdığı maske zorunluluğunu kapalı alanlarda takılmak üzere yeniden getirmiş ve 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye dahil bazı ülkeleri kırmızı kategoriye alarak, vatandaşlarının bu ülkelere gitmesini yasaklamıştı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkedeki aktif vaka sayısının ise 6 Haziran'da 216'ya kadar düştüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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