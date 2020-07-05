İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı
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İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 29 bin 32'ye, can kaybı 330'a çıktı.

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı
05.07.2020 00:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:50

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 29 bin 32'ye, can kaybı 330'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 330'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1977 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 29 bin 32'ye çıktı.

İyileşen kişilerin sayısının ise 17 bin 773'e ulaştığı ülkede, hastalardan 84'ünün durumu ağır.

Bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu

İsrail'de son günlerde vaka sayısının artması nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı 9 bin 618'e yükseldi.

Öte yandan, İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.

Yeni kısıtlamalar kapsamında evler dahil kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve etkinliklere en fazla 20 kişinin katılmasına izin verildi.

Cuma gününden itibaren yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında, sinagog, bar ve gece kulüplerine girişte 50 kişi sınırı getirildi.

İsrail'de mayısta günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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