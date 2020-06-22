İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 21 bini aştı İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 21 bini geçerken, aktif vaka sayısındaki yükseliş de devam ediyor.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 21 bini geçerken, aktif vaka sayısındaki yükseliş de devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 274 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 21 bin 8'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 45'inin durumunun ağır olduğu, 15 bin 761 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 5 bine yaklaştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 4 bin 940'a yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Kaynak: AA