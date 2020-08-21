İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 100 bin 716'ya ulaşırken, can kaybı 809'a çıktı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 100 bin 716'ya ulaşırken, can kaybı 809'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 14 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 809'a ulaştığı, 1496 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 100 bin 716'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 390'ının durumunun ağır olduğu, 77 bin 785 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA