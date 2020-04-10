İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı
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İsrail, Güncel

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 95'e ulaşırken, can kaybı 92'ye çıktı.

10.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:16
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 95'e ulaşırken, can kaybı 92'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 92'ye ulaşırken, 127 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 10 bin 95'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 164'ünün durumunun ağır olduğu, 1061 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Kaynak: AA

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