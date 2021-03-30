İsrail'de Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi
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İsrail'de Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail'de Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği ancak bu virüsün diğerlerine oranla daha az bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı dirençli olmadığı açıklandı.

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği ancak bu virüsün diğerlerine oranla daha az bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı dirençli olmadığı açıklandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türüne rastlandığı yönündeki haberler doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu virüsün daha az bulaşıcı olduğu ve ağır hastalığa sebebiyet vermediği, bu nedenle endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtildi.

İsrail'de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının mutasyona uğramış tür üzerinde de etkili olduğu ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise söz konusu virüse ilk olarak Kasım 2020'de rastlandığı ve şu ana kadar sadece 181 kişide tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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