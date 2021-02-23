İsrail'de Kovid-19'u reddeden ve aşıya karşı çıkan doktorun sağlık lisansı iptal edildi

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) varlığını kabul etmeyen ve virüse karşı halkın aşılanmasına karşı çıkan bir doktorun klinik açmak için verilen sağlık lisansının feshedildiği bildirildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) varlığını kabul etmeyen ve virüse karşı halkın aşılanmasına karşı çıkan bir doktorun klinik açmak için verilen sağlık lisansının feshedildiği bildirildi.

Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının Arieh Avni isimli doktorun sağlık lisansını iptal ettiği belirtildi.

Avni'nin "kısa süre önce" vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle "İsrail'in Wuhan'ı" olarak nitelenen Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde klinik açtığı ifade edildi.

İsrailli doktorun sosyal medyada Kovid-19 hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği ileri sürüldü.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak kentinde her 5 kişiden birinin Kovid-19'a yakalanması dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci