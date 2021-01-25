İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 600 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 600 bin 302'ye ulaşırken, can kaybı da 4 bin 419'a çıktı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 600 bin 302'ye ulaşırken, can kaybı da 4 bin 419'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 78 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 868 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 419'a, vaka sayısının da 600 bin 302'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 1140'ının durumunun ağır olduğu, 525 bin 47 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İkinci doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyonu geçti

Öte yandan İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar 2 milyon 586 bin 53 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 99 bin 286 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci