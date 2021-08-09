İsrail'de Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 900 bini aştı

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 902 bin 148'e yükseldi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 902 bin 148'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 371 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 7 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 542'ye, toplam vaka sayısının 902 bin 148'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 31 bini geçtiği ülkede hastalardan 360'ının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, vakalardaki artış nedeniyle Kovid-19 kısıtlamalarının bazılarını yeniden yürürlüğe sokmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci