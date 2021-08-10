İsrail'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 bin 275 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 17 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 559'a, toplam vaka sayısının 908 bin 332'ye ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 35 bini geçtiği ülkede hastalardan 394'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 8 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

Vakalarda Delta varyantı etkisi

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Geçen aylarda aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de son günlerde Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'de haziran ayının başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüş, toplam aktif vaka sayısı da 186'ya kadar gerilemişti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Lionel Messi Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:27:45. #1.15#

title