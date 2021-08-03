İsrail'de Kovid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 818 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Virüs nedeniyle dün sabahtan bu yana 15 kişinin hayatını kaybettiği, hastalardan 221'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Salgının yeniden hız kazanması ülkede endişeye yol açıyor. İsrail kabinesi, salgınla mücadelede alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün toplanacak.

Vakaların yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu dile getiriliyor.

Geçen aylarda aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de son günlerde Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Haziran başında 20'nin altına kadar düşen günlük vaka sayısı bugün itibarıyla 4 bin sınırına yaklaşmış durumda.

Ayrıca 9 Haziran'da 186'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 22 bin 345'e kadar yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Aleyna Tilki Prens William
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:16:00. #1.14#

title