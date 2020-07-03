İsrail'de Kovid-19 salgınında ilk kez günlük vaka sayısı 1000'i aştı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez 1000'i aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez 1000'i aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 325'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte bin 107 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 27 bin 542'ye çıktığı ifade edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca hastalardan 70'inin durumunun ağır olduğu, iyileşen kişilerin sayısının ise 17 bin 599'a ulaştığı aktarıldı.

Bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 9 bin 618'e yükseldi.

Öte yandan İsrail yönetimi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.

Yeni kısıtlamalar kapsamında evler dahil kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve etkinliklere en fazla 20 kişinin katılmasına izin verildi.

Bu sabahtan itibaren yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında, sinagog, bar ve gece kulüplerine ise 50 kişi sınırı getirildi.

İsrail'de mayısta günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Kaynak: AA