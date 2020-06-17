İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi
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İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış, "salgında ikinci dalga başlıyor" endişesine neden oldu.

İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi
17.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:25

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış, "salgında ikinci dalga başlıyor" endişesine neden oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 299 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 1 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede 22 Nisan'dan bu yana günlük vakalarda en yüksek rakama ulaşılırken, toplam vaka sayısının 19 bin 637'ye çıktığı ifade edildi.

Hastalardan 37'sinin durumunun ağır olduğu, 15 bin 459 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Aktif vakalar 4 bine yaklaştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış dikkati çekerken, aktif vaka sayısı da yeniden 4 bine yaklaştı.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 3 bin 875'e yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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