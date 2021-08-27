İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor
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İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalar yüksek çıkmaya devam ediyor.

İsrail'de Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalar yüksek çıkmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 bin 788 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 19 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısının 1 milyon 31 bin 810'a, can kaybının da 6 bin 943'e yükseldiği ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 78 bini aştığı ülkede, hastalardan 689'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Üçüncü doz ile salgının önüne geçilmeye çalışılıyor

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede üçüncü doz aşı uygulamasıyla salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 24 Ağustos'ta 30 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 943 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 464 bin kişiye ikinci, 1 milyon 872 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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