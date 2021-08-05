İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor
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İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki yükseliş devam ediyor.

İsrail'de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki yükseliş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 421 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 887 bin 513'e ulaştığı belirtildi.

Hastalardan 6'sının daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 503'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca aktif vaka sayısının 25 bin 463'e ulaştığı, hastalardan 241'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle İsrail'de yeni bir kapanmaya gidilip gidilmeyeceği de tartışılmaya başlandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün yapılan Kovid-19 konulu kabine toplantısında, yeni bir kapanmaya gidilmesi konusunda sağlık uzmanları arasında fikir ayrılığı yaşandı.

Bazı uzmanlar gelecek ay kapanmaya gidilmesini önerirken, bazıları ise kapanma yerine aşının virüsle mücadelede en etkili yöntem olduğunu savunarak, öneriye karşı çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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