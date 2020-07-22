İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 2 bin sınırına dayandı
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İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 2 bin sınırına dayandı

İsrail'de son 24 saatte 1977 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 54 bini aşarken, can kaybı 430'a çıktı.

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 2 bin sınırına dayandı
22.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:11

İsrail'de son 24 saatte 1977 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 54 bini aşarken, can kaybı 430'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 430'a ulaştığı, 1977 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 54 bin 663'e yükseldiği kaydedildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 259'unun durumunun ağır olduğu, 22 bin 920 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 31 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 31 bin 313'e ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.

Kaynak: AA

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