İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı - Haberler
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İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı
AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İsrail'de son 24 saatte 21 bin 501 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail'de son 24 saatte 21 bin 501 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 501 kişide Kovid-19 tespit edildi, ağır hasta sayısı da 222'ye yükseldi.

Ülkede salgının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 269'a ulaştı.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, ordu içinde Kovid-19'a yakalanan personel sayısı 5 bin 187'ye yükseldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, Omicron varyantının yayıldığı son dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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