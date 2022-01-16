İsrail'de Kovid-19 salgınında ağır vaka sayısı 436'ya yükseldi

İsrail'de Kovid-19 salgınında 27 bin yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, cumartesi günü 27 bin 167 kişide daha virüs tespit edildiği, ağır vaka sayısının 436'ya yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada salgının başından bugüne 8 bin 319 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği paylaşıldı.

İsrail'de 200 bin öğrenci, eğitimci karantinada

İsrail Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki sınıfların yaklaşık yüzde 40'ında en az bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğunu belirtti.

Bakanlığın verilerine göre, 75 bin 993 öğrenci ve 13 bin 364 eğitimcinin Kovid-19'a yakalandığı, 103 bin 153 öğrenci ve 4 bin 354 eğitimcinin de Kovid-19'lu biriyle temas ettiği için karantinada olduğu paylaşıldı.

Ülke genelinde öğrenci ve eğitimcilerin yüzde 7,2'sinin eğitime katılamadığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre Eğitim Bakanı Yifat Shasha-Biton, yakın zamanda 10 günden 7 güne indirilen karantina süresinin 5 güne düşürülmesi için Sağlık Bakanlığına çağrı yaptı.