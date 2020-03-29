İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 84 ile 90 yaşlarındaki iki kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişilerin Kovid-19 nedeniyle tedavi gördükleri Batı Kudüs ile Bney Brak kentlerindeki hastanelerde öldüğü belirtildi.
Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 865'e ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA