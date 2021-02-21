İsrail'de Kovid-19 kısıtlamaları gevşetildi
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İsrail'de Kovid-19 kısıtlamaları gevşetildi

21.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:19
İsrail'de Kovid-19 kısıtlamaları gevşetildi

Aşılama sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğü İsrail'de, salgın nedeniyle getirilen bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Aşılama sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düştüğü İsrail'de, salgın nedeniyle getirilen bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Ülkede 27 Aralık 2020'de başlayan ve bir aydan fazla süren karantina kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri, kütüphaneler, müzeler ve spor salonları gibi mekanlar bu sabah itibarıyla yeniden açıldı.

Dünyada nüfusuna oranla en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail'de, bu tür mekanlarda maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu devam ediyor.

Otel, spor salonları ve sinagog gibi yerlere girişte ise Kovid-19 aşısının her iki dozu da yapılan kişilere verilen ve "yeşil pasaport" olarak adlandırılan belgeye sahip olma zorunluluğu getirildi.

Kovid-19'u atlatan veya 16 yaş altı olduğu için aşı olmasına gerek olmayan çocuklar bu zorunluluktan muaf tutuluyor.

Ülkede ayrıca konserler ve spor etkinlikleri, kapalı alanlarda 300, açık alanlarda da 500'den fazla katılımcı olmamak şartıyla düzenlenebilecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede, virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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