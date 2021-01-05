İsrail'de Kovid-19 karantinasının kuralları sıkılaştırılıyor
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İsrail'de Kovid-19 karantinasının kuralları sıkılaştırılıyor

05.01.2021 23:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:20
İsrail'de Kovid-19 karantinasının kuralları sıkılaştırılıyor

İsrail kabinesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantina kurallarının sıkılaştırılması önerisini kabul etti.

İsrail kabinesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantina kurallarının sıkılaştırılması önerisini kabul etti.

Kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Aralık 2020'de ilan edilen karantina kurallarının sıkılaştırılması kararı alındı.

Bu karar doğrultusunda ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verilecek ve market, eczane, fırın gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı işletmeler dışındaki tüm dükkanlar da kapatılacak.

Sıkılaştırılmış karantina perşembe günü gece yarısı başlayacak ve 2 hafta sürecek.

İsrail yönetimi artan vakalar nedeniyle 27 Aralık'ta "yumuşatılmış" karantina uygulamasını başlatmış, ancak okullarda eğitime ara verilmemişti.

Yumuşatılmış karantinaya rağmen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü İsrail'de, son 24 saatte 8 bin 308 yeni vaka tespit edilmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 3 bin 489 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 455 bin 144 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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