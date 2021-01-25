İsrail'de Kovid-19 karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden 4 kişi gözaltına alındı
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İsrail'de Kovid-19 karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden 4 kişi gözaltına alındı

25.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:30
İsrail'de Kovid-19 karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden 4 kişi gözaltına alındı

İsrail polisi, Tel Aviv yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina uygulamasını Bney Brak kentinde protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden (Harediler) 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Tel Aviv yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina uygulamasını Bney Brak kentinde protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden (Harediler) 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasını protesto eden Haredilerin gece saatlerinde Bney Brak'ın çeşitli noktalarında ve ana arterlerde araç lastikleri yaktıkları ve polise taşlarla saldırdıkları belirtildi.

Göstericilerin itfaiye merkezine saldırdığı, bir otobüsü ateşe verdiği, polise ve Bney Brak Belediye Başkanı Avraham Rubinstein'in arabasına taş attıkları vurgulanan açıklamada, polisin göstericilere müdahale ettiği ve en az 4 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, gösterilerin sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.

İsrail hükümeti, iki hafta önce başlayan sıkı karantina uygulamasını Kovid-19 vaka sayısındaki sürekli artışın ardından 19 Ocak Salı gününden itibaren ay sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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