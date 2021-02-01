İsrail'de Kovid-19 karantinası uzatıldı
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İsrail'de Kovid-19 karantinası uzatıldı

01.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:06
İsrail'de Kovid-19 karantinası uzatıldı

İsrail yönetimi, dün sona ermesi planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını 5 Şubat'a kadar uzattı.

İsrail yönetimi, dün sona ermesi planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını 5 Şubat'a kadar uzattı.

Kabine, 27 Aralık 2020'den bu yana devam eden Kovid-19 karantinasının uzatılması konusunu görüşmek için dün akşam toplandı.

Sabahın erken saatlerine kadar devam eden ve zaman zaman tartışmalara sahne olan toplantının ardından, 31 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantinanın 5 Şubat Cuma gününe kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda market, eczane, fırın gibi işletmeler dışındaki dükkanların yanı sıra okullar da kapalı olacak. Zorunlu nedenler dışında halkın evlerinden bir kilometreden fazla uzaklaşması da yasaklandı.

Yabancı hava yollarının uçuşlarına getirilen yasak uzatıldı

Buna ek olarak yine dün sona ermesi planlanan yabancı hava yollarının İsrail'e yapacağı uçuşlara getirilen yasak da bir hafta daha devam edecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de virüs nedeniyle bugüne kadar 4 bin 796 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 646 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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