İsrail'de Kovid-19 karantinası iki gün uzatıldı
İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana süren ve bu sabah sona erecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasının iki gün uzatılması kararlaştırıldı.
İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana süren ve bu sabah sona erecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasının iki gün uzatılması kararlaştırıldı.
Kabine, Kovid-19'a karşı alınacak yeni önlemleri ve karantinadan çıkış planını görüşmek üzere dün akşam toplandı.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 07.00'de sona ereceği belirtilen karantinanın 7 Şubat Pazar gece yarısına kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
Kabinenin karantinadan çıkış planına ilişkin ise henüz karara varmadığı ifade edildi.
Ölü sayısı 5 bini geçti
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 1'e, toplam vaka sayısı da 675 bin 618'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 milyon 369 bin 379 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 965 bin 657 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci