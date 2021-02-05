İsrail'de Kovid-19 karantinası iki gün uzatıldı

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana süren ve bu sabah sona erecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasının iki gün uzatılması kararlaştırıldı.

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana süren ve bu sabah sona erecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasının iki gün uzatılması kararlaştırıldı.

Kabine, Kovid-19'a karşı alınacak yeni önlemleri ve karantinadan çıkış planını görüşmek üzere dün akşam toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 07.00'de sona ereceği belirtilen karantinanın 7 Şubat Pazar gece yarısına kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Kabinenin karantinadan çıkış planına ilişkin ise henüz karara varmadığı ifade edildi.

Ölü sayısı 5 bini geçti

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 1'e, toplam vaka sayısı da 675 bin 618'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 milyon 369 bin 379 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 965 bin 657 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci