İsrail'de Kovid-19 karantinası gevşetildi
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İsrail'de Kovid-19 karantinası gevşetildi

15.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:26
İsrail'de Kovid-19 karantinası gevşetildi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina uygulaması gevşetildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina uygulaması gevşetildi.

Kovid-19 Kabinesinin yaptığı toplantıda, karantina kapsamındaki kısıtlamalardan bazılarının pazar gününden itibaren kaldırılmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda, zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşmaması yasağı kaldırıldı.

Halkın başkalarının evlerini ziyaret etmesine getirilen yasak da iptal edilirken, bu ziyaretlere kapalı alanlarda en fazla 10, açık alanlarda ise 20 kişi sınırlaması getirildi.

Ayrıca, anaokulları, plajlar ve milli parkların da yeniden açılmasına izin verildi.

Vaka sayısı artarsa sınırlamalar geri gelecek

Öte yandan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, günlük Kovid-19 vaka sayısının 2 binin üzerine çıkması halinde karantina kurallarına getirilen gevşetilmelerin iptal edileceği belirtildi.

İsrail'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 18 Eylül'de karantina uygulanmasına başlamıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, daha önce 8 bine kadar yükselen günlük vaka sayısı, 3 haftayı aşan karantina sonucu bu sabah 2 bine kadar düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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