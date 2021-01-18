İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

18.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:50
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 616 yeni vaka tespit edildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede toplam can kaybı 4 bin 5'e, vaka sayısı ise 551 bin 689'a yükseldi.

Hastalardan 1130'nun durumunun ağır olduğu, 467 bin 248 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ülkede ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 2 milyona 116 bini geçti.

Aktif vaka sayısı 80 bini aştı

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 80 bin 436'ya çıktı.

Kabine, yarın yapılacak toplantıda uluslararası uçuşların durdurulması ve 27 Aralık 2020'de başlayan üçüncü karantinanın uzatılması gibi yeni olası önlemleri görüşecek.

İsrail yönetimi, vaka sayalarındaki artış nedeniyle 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Josef De Souza Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 16:00:54. #1.14#
title