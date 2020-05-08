İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240'a yükseldi
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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240'a yükseldi

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240'a yükseldi
08.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:56

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 240'a, vaka sayısı 16 bin 381'e yükseldi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 240'a, vaka sayısı 16 bin 381'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan bir hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 240'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 71 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 381'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 83'ünün durumunun ağır olduğu, 10 bin 873 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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