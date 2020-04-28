İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e çıkarken, vaka sayısı 15 bin 589'a, iyileşen sayısı 7 bin 375'e ulaştı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e çıkarken, vaka sayısı 15 bin 589'a, iyileşen sayısı 7 bin 375'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 208'e ulaşırken, 123 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

7 binden fazla kişi iyileşti

Açıklamada ayrıca hastalardan 117'sinin durumunun ağır olduğu, 7 bin 375 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kaynak: AA