İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini aştı

12.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:02
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıkarken, toplam vaka sayısı da 293 bini geçti.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıkarken, toplam vaka sayısı da 293 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 60 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 16'ya, vaka sayısı ise 293 bin 553'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 827'sinin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 238 bin 643'e ulaştı.

Aktif vaka sayısı düştü

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede geçen hafta 70 bini aşan aktif vaka sayısı 52 bin 894'e kadar düştü.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Esra Erol Halil Sezai Soner Sarıkabadayı
Spor Vitor Hugo Şenol Güneş Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 20:03:56. #1.15#
title