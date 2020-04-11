İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100'ü aştı İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e, vaka sayısı 10 bin 743'e yükseldi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e, vaka sayısı 10 bin 743'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 101'e ulaşırken, Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 10 bin 743'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 175'inin durumunun ağır olduğu, 1341 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kaynak: AA