İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

20.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:02
İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

İsrail'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama uygulamasına başlandı.

İsrail'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama uygulamasına başlandı.

Bu sabah başlayan toplu aşılama kapsamında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacak.

Yarından itibaren 60 yaş üstü veya riskli gruplarda yer alan kişiler de aşı yapılması için ülkedeki aşı merkezlerine başvurabilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'de günlük 60 bin kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılmasının amaçlandığını dile getiriliyor.

İsrail yönetimi, Ocak 2021 sonunda 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor.

İsrail, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 373 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, 3 bin 704 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İlham Aliyev İsmail Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Merve Dizdar Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:21:21. #1.14#
title