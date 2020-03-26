İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimlikleri belirtilmeyen 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 171 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 2 bin 666'ya çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 39'unun durumunun ağır olduğu, 68 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kaydedilmişti.

Kaynak: AA