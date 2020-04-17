İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 143'e yükselirken, toplam vaka sayısının 12 bin 758'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 143'e yükselirken, toplam vaka sayısının 12 bin 758'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, perşembe sabahından bu yana ülkede 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede toplam 12 bin 758 kişinin salgına yakalandığı aktarılan açıklamada, tedavi altındaki 2 bin 624 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: AA