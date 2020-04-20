İsrail'de koronavirüse rağmen Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail'de, koronavirüs salgınına rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
20.04.2020 00:09 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:09
İsrail'de, koronavirüs salgınına rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.
Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler, Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda gösteri düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com