İsrail'de koronavirüse rağmen Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor İsrail'de, koronavirüs salgınına rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail'de, koronavirüs salgınına rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler, Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda gösteri düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com