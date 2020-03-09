İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi
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İsrail, Güncel

İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 39'a yükseldiğini duyurdu.

09.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:14
İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 39'a yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'de 14 yeni tip koronavirüs daha tespit edildiği, böylece sayının 39'a yükseldiği belirtildi.

Hastalık bulaşanların tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, vaka sayısının yükselebileceğine vurgu yapıldı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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