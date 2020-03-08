İsrail'de koronavirüs vakası 25'e yükseldi

08.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 00:38

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 25'e yükseldiğini duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayı aktardığı habere göre, 4 İsraillide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Salgına yakalananlardan ikisinin İspanya'dan, birinin İtalya'dan geldiğini dördüncü kişinin ise İsrail'i ziyaret eden Yunan turist kafilesiyle ilişkili olan biri olduğu kaydedildi.

Virüse yakalanan hastaların tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA