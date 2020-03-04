İsrail'de korona virüsü vakası 15'e yükseldi
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İsrail'de korona virüsü vakası 15'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini belirterek vaka sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu.

04.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:43
İsrail'de korona virüsü vakası 15'e yükseldi

, ülkede 3 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini belirterek vaka sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu.


Çin'in kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Orta Doğu'da hızla yayılmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini duyururken, İsrail genelindeki vaka sayısı 15'e yükseldi. Hastalardan birinin İtalya'dan İsrail'e geldiği aktarıldı. Korona virüsü tespit edilen hastalar karantina altına alındı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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