İsrail'de korona virüs vakası 6'ya yükseldi

28.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:15

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ülkede bir kişide daha korona virüsü tespit edildiğini belirterek vaka sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Orta Doğu'da hızla yayılmaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, ülkede bir kişide daha korona virüsü tespit edildiğini duyururken, İsrail genelindeki vaka sayısı 6'ya yükseldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tatile gittiği İtalya'dan 22 Şubat günü dönen bir kişi virüs belirtileri göstermeye başladı. Hastada, korona virüsü tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı. Bakanlık, diğer yolcuların da enfekte olması ihtimali nedeniyle virüs tespit edilen kişiyi İtalya'dan İsrail'e taşıyan uçağın bilgilerini kısa zamanda paylaşacağını açıkladı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA