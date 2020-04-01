İsrail'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İsrail'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi - Haber
Tel Aviv, İsrail, Polis, 3. Sayfa

İsrail'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi

İsrail'de Filistinli bir gencin korona virüs önlemlerine uymadığı iddia edilerek polis tarafından gözaltına alındı.

01.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:47
İsrail'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi

İsrail'de Filistinli bir gencin korona virüs önlemlerine uymadığı iddia edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Halk olayı protesto ederken, 4 kişi gözaltına alındı.

Tüm dünya korona virüs salgını kapsamında sert önlemler almaya devam ediyor. İsrail polisi, korona virüs önlemlerine uymadığı iddiası ile başkent Tel-Aviv'de bulunan Yafa'da Filistinli bir genci gözaltına aldı. Olay sonrası İsrail'de yaşayan Filistinliler, İsrail polisini protesto ederek, polisi ırkçılık yapmakla suçladı. Filistinliler, gözaltına alınan gencin bir suç işlemediğini vurgularken, polis karşıtı sloganlar atarak kentte yolları kapattı ve lastik yaktı. İsrail polisi, protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale ederek, çok sayıda Filistinliyi darp etti.

İsrail polisi, çıkan olaylarda ekiplere saldıran 4 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haber
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha Haber
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi Haber
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Demet Şener Haluk Levent Seren Serengil Chloe Loughnan
Spor Falcao Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Wuhan Milli İngiltere
Şu an buradasınız: İsrail'de korona bahanesiyle Filistinli gencin gözaltına alınması protesto edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 20:58:11. #1.14#
title