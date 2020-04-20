İsrail'de koalisyon hükümeti kuruldu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı.

Gantz'ın başında bulunduğu Kahol Lavan Partisi ile Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud, 'Acil birlik hükümeti' konusunda anlaşırken ilk 18 ayda Netanyahu başbakan olacak ve Gantz yardımcılığını üstlenecek daha sonra ikili arasında görev değişimi yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle