İsrail'de koalisyon hükümeti kuruldu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı
20.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:09
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı.
Gantz'ın başında bulunduğu Kahol Lavan Partisi ile Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud, 'Acil birlik hükümeti' konusunda anlaşırken ilk 18 ayda Netanyahu başbakan olacak ve Gantz yardımcılığını üstlenecek daha sonra ikili arasında görev değişimi yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com